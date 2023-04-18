傑運頒獎禮︱張家朗何詩蓓大熱蟬聯星中之星　吳安儀十奪最佳　4人首獲獎 (18:47)

今屆男、女子各5名傑出運動員，除了張家朗及何詩蓓，男子其餘4名得獎運動員為何証騫（武術）、張家瑋（桌球）、黃澤林（網球）及朱文佳（傷殘羽毛球）；女子其餘4名得獎運動員為吳安儀（桌球）、江旻憓（劍擊）、何宛淇（硬地滾球）及劉慕裳（空手道）。其中黃澤林、張家瑋、何宛淇及年僅14歲的何証騫均首次獲獎。

至於最佳運動隊伍，最終由香港男子七人欖球代表隊蟬聯，擊敗在公眾投票最後反先的香港足球代表隊。3個最佳運動組合則由香港女子重劍代表隊、香港女子壁球隊及香港殘疾乒乓球代表隊（女子雙打）奪得。

2022年度香港傑出運動員選舉得獎名單

星中之星傑出男運動員

張家朗（劍擊）

星中之星傑出女運動員

何詩蓓（游泳）

傑出男運動員

張家朗（劍擊）

何証騫（武術）

張家瑋（桌球）

黃澤林（網球）

朱文佳（傷殘羽毛球）

傑出女運動員

何詩蓓（游泳）

吳安儀（桌球）

江旻憓（劍擊）

何宛淇（硬地滾球）

劉慕裳（空手道）

最佳運動隊伍

香港男子七人欖球代表隊

最佳運動組合

香港女子重劍代表隊：江旻憓、陳渭泠、連翊希、朱嘉望、佘繕妡

香港女子壁球隊：何子樂、陳善鈺、湯芷穎、李嘉兒

香港殘疾乒乓球代表隊（女子雙打）：吳玫薈/王婷莛

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