英超︱祖達破入球荒兼起孖　利物浦6：1大勝列斯聯返勝軌 (15:39)

利物浦今仗由加普先開紀錄，沙拿及祖達各梅開二度後，在73分鐘領先5：1，加上達雲紐尼斯埋齋，終大勝6：1，結束逾一個月各項賽事連續5仗不勝頹勢，列斯聯則繼上周1：5負水晶宮，連續兩仗在主場大敗。

此外，翼鋒路爾斯戴亞斯於尾段後備入替，相隔190天終復出。而「紅軍」射手沙拿則刷新多項紀錄，除了連續7季在聯賽入至少15球，亦以107球超越紅軍名宿科拿，成英超史上左腳入球最多球員，在英超累計135球升上歷來射手榜第14位。右閘阿歷山大阿諾特貢獻兩次助攻後，在英超亦累積50次助攻締個人里程碑。

利物浦賽後30戰47分續排第8，落後第4的紐卡素9分。高普賽後大讚球隊踢出今季至今最佳表現一仗，「我最喜歡的畫面是去到92分鐘，仍有4名球員逼搶一名可憐的列斯聯球員，我真的很滿意這場比賽」。不過高普承認爭前四形勢仍被動，「如果前列的球隊繼續贏波，我們就無能為力」。今季兩度受傷的祖達以兩射一傳開齋，上個入球為去年4月10日對曼城，他稱對此鬆一口氣，認為今季對他和球隊都是艱難一季，「現在我們要爭取以最好成績完季，然後展望下季反彈」。

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