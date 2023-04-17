英超︱傳沙拿利物浦劊子手角色不保　翼鋒戴亞斯勢復出征列斯聯 (22:49)

列斯聯vs.利物浦 now611/621台 周二凌晨03：00直播

穆罕默德沙拿先後於上月英超作客般尼茅夫，以及上仗主場對阿仙奴主射極刑「宴客」，據報已引起高普不滿，《泰晤士報》今日更報道，高普會與該名埃及國腳討論是否續以對方為利物浦劊子手。至於「紅軍」明晨聯賽對手列斯聯，卻曾三度被沙拿以12碼破門。紅軍目前以29戰得44分排第8，被「四哥」紐卡素拋離12分，若此役再敗，莫說是下季歐聯，連出席下季歐戰亦成問題。

另外，紅軍的哥倫比亞隊翼鋒路爾斯戴亞斯去年10月初重創，至近期才復操及表現理想，令高普開心不已，他甚至說：「戴亞斯已100%準備就緒，會被列入大軍內，而且他的英語己進步很多，人也比以前成熟。現在的他就像是球隊的新兵，也似一口新鮮空氣。」排第16位的列斯聯現只多尾三的諾定咸森林兩分，而上場英超主場以1：5慘負水晶宮，恐已對球員構成負面影響。

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