西甲｜巴塞征基達菲再食白果　沙維歸咎麾下不慣打日波及草地太乾 (21:13)

巴塞隆拿此戰共錄得15次射門，比主隊的基達菲多達10次，惟中目標射門就只得3次，當中拉芬夏比洛尼25分鐘的單刀射門及巴迪緊隨面對空門補中，同樣都中柱不入，結果繼上仗對基羅納後，今仗對基達菲再度互交白卷。沙維賽後則未有多談球員問題，反而埋怨場地質素及開賽時間，「球場狀况影響球員表現。這個球場的草太乾了，不單對我們不利，對基達菲球員也不理想。此外，我們之前習慣日落後作賽，但這場賽事則安排在日間進行，這令球員不太習慣。」

巴塞再次失分後現時29戰得73分仍穩居榜首，仍領先次席的皇家馬德里11分之多。至於緊隨皇馬之後，現時29戰積60分的馬德里體育會，則憑基沙文梅開二度，主場2：1擊敗艾美利亞兼豪取聯賽6連勝。只是馬體會領隊施蒙尼賽後表明要後追巴塞隆拿「實在是不切實際，我們現時只能做好自己，待季尾再評估吧」。至於另一老牌球會華倫西亞昨主場0：2不敵西維爾後，目前29戰只得27分位列「尾三」，降班危機日漸深重。

其他新聞：英超｜阿迪達無悔沙卡射極刑 奧迪加特稱阿仙奴仍領前 「一切在掌握中」

其他新聞：英超｜安東尼破入球荒兼助攻 曼聯挫森林穩列第4 沙比薩熱身掛彩傷兵增至8人

其他新聞：NBA｜字母哥因背傷提早離場 季後賽首圈各隊爆傷兵潮

其他新聞：法甲︱PSG榜首戰挫朗斯拋離9分 麥巴比偕美斯改寫入球里程碑