NBA｜字母哥因背傷提早離場　季後賽首圈各隊爆傷兵潮 (17:05)

東岸一哥公鹿在季後賽首圈第一場面對邁阿密熱火，主將字母哥首節尚餘4分13秒的攻勢上籃撞向路夫，隨後失平衡後背着地，狀甚痛苦。雖然字母哥片刻後起身繼續比賽，但末段已返回更衣室，第二節更因傷提早離場，全場只打11分鐘。

公鹿常規賽有字母哥上陣時，場均淨得分為7.2分，屬全聯盟最高。球隊在缺少這名星將下，難阻熱火前鋒占美畢拿火力全開交出「雙雙」35分11助攻，終以117：130吞下敗仗，場數落後0：1。

公鹿主帥貝頓賀沙賽後透露，字母哥經X光檢查後證實無礙，但仍要觀察其狀况，「我們要聆聽醫生的意見，更重要的是安迪度高安普的意見。他有難以置信的韌性和康復能力，但我們仍要每日觀察他的傷勢」。

雖然熱火在首戰勝出，但主力後衛泰萊希路同樣奮戰受傷，他在第二節末段飛身爭球，起身後明顯不適，甚至在球隊進攻時曾蹲在底線，及後證實為右手手指骨折，《ESPN》表示此子預計缺陣4至6周，主帥史普斯查亦確認他在首圈賽事不會上陣。希路在常規賽場均貢獻20.1分，與畢拿為球隊主力得分手，後者表示球隊眾人需挺身而出，填補空缺。

西岸方面，洛杉磯雙雄在首圈分途奏捷，湖人雖有「一眉」安東尼戴維斯手臂受傷，但憑後備上陣的八村壘轟入全隊最高的29分，加上韋列士在其季後賽地標戰射入23分，作客以128：112擊敗灰熊。

灰熊此役輸波折將，摩蘭特在決勝節一次突破失平衡倒地，傷及右手舊患。雖然經X光檢查後無礙，但摩蘭特直言感到痛楚，更有消息指他不能用力脫下襪子，他在第二戰上陣成疑。

快艇在另一場憑利安納轟入38分，作客以115：110險勝鳳凰城太陽；西岸一哥丹佛金塊則於主場以109：80大勝明尼蘇達木狼。

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