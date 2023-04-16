英超︱沙卡12碼宴客成轉捩點　阿仙奴遭韋斯咸逼和再失分 (22:59)

阿仙奴上月中歐霸16強被士砵亭淘汰後埋首英超搶分，賽前3仗取2勝1和奪7分，此役續以「主耶穌」加比爾捷西斯掛帥，輔以加比爾馬天尼利及布卡約沙卡於左、右路側擊，而從後支援的是中場馬田奧迪加特、格列沙加和湯馬士柏迪。韋斯咸則以米查利安東尼奧為箭頭，為他提供攻門彈藥的是賓華馬及查洛保雲。

開賽甫7分鐘，阿仙奴右路一輪組織後，奧迪加特直線妙傳予賓韋特，這名右閘底線傳地波予門前無人看管的捷西斯打開紀錄，亦是主耶穌繼對列斯聯梅開二度，以及上仗碰利物浦建功後，個人近3場第4個英超入球。僅3分鐘後，馬天尼利左路傳中予後柱的奧迪加特第一時間「窩利」射入，助阿仙奴以兩球佔先。33分鐘，阿仙奴的巴西籍守將加比爾馬加希斯禁區內雖縮腳，但韋斯咸的盧卡斯柏基達卻飛身跌倒，球證決定判12碼，惟從慢鏡所見，該名「森巴」中場有「插水」之嫌。「鎚仔幫」由翼鋒賓華馬操刀中鵠追至落後1：2完半場。

下半場接戰至50分鐘，回防的安東尼奧禁區內犯手球，經視像裁判（VAR）介入後，阿仙奴獲判12碼，由沙卡處理卻射出界，錯失拉開比數的機會。4分鐘後，韋斯咸後衛泰路基拿從後傳高波上前，突破越位的保雲第一時間射彈地波，阿仙奴門將蘭斯達爾雖擋到皮球仍中內柱彈入，被追和2：2。67分鐘，阿仙奴領隊阿迪達以翼鋒李安度杜沙特及中場佐真奴入替同有黃牌的主耶穌和柏迪，但「兵工廠」最終未能再添紀錄，僅取1分而回，賽後31戰得74分，與踢少一場的次席曼城分差縮減至4分。

其他報道：法甲︱PSG榜首戰挫朗斯拋離9分 麥巴比偕美斯改寫入球里程碑

其他報道：NBA︱帝王相隔17年再戰季後賽 主場險勝衛冕勇士先拔頭籌

其他報道：英超︱曼城輕勝落後阿仙奴3分 夏蘭特梅開二度平沙拿32球紀錄

其他報道：游泳︱何甄陶男子50米自由泳達巴黎奧運A標 連續兩屆征奧