法甲︱PSG榜首戰挫朗斯拋離9分　麥巴比偕美斯改寫入球里程碑 (19:09)

基利安麥巴比今晨（16日）先建功後助攻美斯，助巴黎聖日耳門（PSG）在法甲榜首大戰，主場以3：1挫初段少踢一人的次席球隊朗斯，賽後遙領9分，聯賽尚餘7輪下，向破紀錄11次封王邁出重要一步。麥巴比此役為PSG入第139球，榮膺隊史聯賽「入球王」。
朗斯此戰有中場艾度沙美特在19分鐘，因踩中PSG中場阿舒拉夫腳部直接領紅而陷於被動。31分鐘，基利安麥巴比禁區內接應PSG隊友中場域天拿傳球轉身快射死角而入，並以1球壓卡雲尼，成隊史法甲入球最多球員。37分鐘，域天拿禁區頂怒射破網。40分鐘，美斯傳予麥巴比，後者以後腳回傳已入楔的美斯射入遠柱，並令這名35歲阿根廷隊球星在歐洲主要聯賽入球增至495球，追平年初加盟沙特阿拉伯聯賽球會艾納沙的38歲葡萄牙隊前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）的紀錄。
朗斯至60分鐘藉中場比森法蘭高斯基射入極刑破蛋，但仍以1：3敗走，7場聯賽不敗告終，賽後被PSG拋離9分，隨時被明晨主場對特魯瓦的第3位球隊馬賽趕過。PSG教練加迪亞說：「我們不能有聯賽冠軍已塵埃落定的想法，而是要為領先優勢保持認真態度，不能讓尾隨球隊有任何希望。」PSG與聖伊天以10次冠軍傲視同儕，若今季取得五連霸，便可破紀錄第11次奪標。
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