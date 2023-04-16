NBA︱帝王相隔17年再戰季後賽　主場險勝衛冕勇士先拔頭籌 (17:42)

曾在千禧年代初強盛一時的帝王，自2005/06年球季後便長年積弱，今季在多名新星冒起下，意外地於常規賽拿下西岸第3名，相隔17年再返季後賽行列。球隊今於主場迎戰衛冕之師的勇士拉成均勢，並在末段形成拉鋸戰，倒戈的帝王前鋒夏里遜班尼斯於完場前2分35秒射入三分球一度拉開6分，但勇士球星「咖喱仔」史堤芬居里是役手感火熱，全場拿下30分的他包辦了球隊最後5分，於餘下47.9秒時追至落後帝王1分。

及後勇士取得反勝黃金機會，基利湯臣成功在上籃時引開對手，再傳予是役久休復出的前鋒威金斯手上，惟他在無人看管下零角度投射彈框而出，帝王隨即搶得籃板打反擊，由今仗攻入32分的第六人馬歷蒙克博得犯規射入兩記罰球拉開3分優勢，勇士在僅餘2.9秒下，最後一擊交予史堤芬居里射三分，但同樣彈框而出，帝王最終以3分之微險勝，場數領先1：0，香港時間周二早上續在主場出戰次仗。

賽後迪阿朗霍斯亦為球隊能取得17年來首場季後賽勝利感興奮，「這場勝仗證明了己隊的能耐，尤其在主場球迷面前贏下這別具意義的賽事，感覺與別不同。不過，這只是一場勝利，我們不能就此自滿」。帝王主帥米克布朗亦盛讚麾下無論在執行戰術，以及在場上的鬥志與態度均令人滿意。

另外，同日上演的3場東岸季後賽首圈方面，2號種子的上屆總亞軍波士頓塞爾特人於主場以112：99輕取阿特蘭大鷹隊旗開得勝；3號種子費城76人則在主場憑倒戈的球星夏登貢獻「雙雙」，領銜以121：101大勝布魯克林籃網；至於紐約人作客以101：97挫克里夫蘭騎士先拔頭籌。

其他報道：英超︱曼城輕勝落後阿仙奴3分 夏蘭特梅開二度平沙拿32球紀錄

其他報道：游泳︱何甄陶男子50米自由泳達巴黎奧運A標 連續兩屆征奧