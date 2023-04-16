英超︱曼城輕勝落後阿仙奴3分　夏蘭特梅開二度平沙拿32球紀錄 (17:02)

史東斯此役雖退回後防，卻在5分鐘接應曼城隊友洛迪卡斯簡迪頭頂後，起左腳勁射「窩利」得手，取得今季英超開齋入球。13分鐘，曼城翼鋒基亞利殊左路底線傳中，「省」中李斯特城中場尼迪迪的手部獲判12碼，由艾寧夏蘭特操刀一針見血。25分鐘，夏蘭特接應中場奇雲迪布尼直線妙傳快腳射成3：0，亦是這名22歲挪威國腳今季個人第32個英超入球，並肩利物浦前鋒穆罕默德沙拿的每季聯賽38輪入球紀錄，只以兩球落後舒利亞及高爾每季英超42輪入球紀錄。另外，迪布尼助攻增至101個，在英超歷來助攻榜升上第5位。

然而，迪布尼及史東斯下半場被調離場，而洛迪、迪布尼和基亞利殊其後也依次退下火線，似為周中歐聯8強次回合作客拜仁慕尼黑留力，而不久即被倒戈的李城前鋒伊恩拿祖近門補射破蛋，但「藍月」仍以3：1勝出及取得英超六連捷。曼城上周中在首回合主場以3：0大勝拜仁，但哥帥賽後強調出征拜仁絕不掉以輕心，他又解釋換走兩入球功臣道：「你可從他倆的身體語言和表情略知一二。他們不久前才傷癒復出，所以踢罷上半場休息對兩人是好事。」

哥帥續說：「我渴望夏蘭特能盡可能打破所有紀錄，那意味着他可協助曼城。己隊現仍有8場英超，他已接近刷新所有紀錄。」惟他亦稱阿仙奴今季聯賽走勢凌厲及不易失分。兩軍將在英國時間4月26日上演冠軍前哨戰。

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