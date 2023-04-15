游泳︱16歲女飛魚張心悅奪200背A標　何詩蓓後港隊第2人進軍巴黎奧運 (20:31)

張心悅近兩年先後刷新了100背及200背港青紀錄，去年10月在世青賽亦游入200背決賽並取得第6，但這名拔萃女書院學界賽主力相隔5個月再戰長池賽，成績較此前個人最佳時間快逾4.2秒，亦較巴黎奧運直接達標（A標）時間快0.04秒。2分10.35秒的時間亦位列港隊歷史第2快，僅次於劉彥恩於2016年所創的香港紀錄（2分9.33秒）。

至於上月已取得女子200米及400米自由泳奧運資格的何詩蓓，今日先出戰女子100米蝶泳，最終近9年半首戰這非主項下，在決賽以58.12秒首名觸池，以0.12秒刷新韋漢娜保持近15年的港績。她其後轉戰50米自由泳，以24.74勝出並同達奧運B標。至於Adam Chillingworth則在男子200米蛙泳游出2分11.31秒，亦推前個人保持的港績0.86秒。

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