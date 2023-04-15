港超︱謝德謙主場謝幕失5球稱已無憾　丹恩奴域向傑志發律師信追討罰款 (18:31)

南區賽前已預告謝德謙將於今季最後一場主場把關，賽事有1101名觀眾入香港仔運動場，這名38歲前港足門將攜同5歲大女天愛及2歲幼子天一步入球場，有南區球迷掛起橫額感謝其貢獻。不過開賽僅2分鐘謝德謙就被明加索夫攻破大門，4分鐘後被查理史葛的遠射再失一球，加上今仗改踢正前鋒的港將潘沛軒於25分鐘門前飛身頭槌破網，南區半場已落後3球，最終換邊後再被米基爾及明加索夫各入一球，以0：5大敗，繼首循環作客慘負0：7，今季兩場聯賽均大敗予傑志。南區16戰31分續排第3名，緊接將於菁英盃4強、聯賽及足總盃4強三鬥標準流浪。

謝德謙在這場最後主場探戈失5球收場，不過除了在第29分鐘獲球迷拍掌致謝這名身穿29號球衣的門將，賽後無損眾多球迷留守場邊要求合照和簽名。他賽後稱已盡力，「球隊都要為之後盃賽有後顧，理解陣容的變動，我們防守未必很差，對手是香港數一數二。最後一場失5球不算是遺憾，有得出場的球員不用為比數而失望，數日後我們再有比賽，不用拘泥於一場賽果，望遠點若之後贏得冠軍就不會記得今場」。他稱沒有球員不想再繼續比賽，但承認已當是生涯最後一仗去踢，餘下作客或盃賽會否再上陣，會以球隊利益行先，認為較適合由後輩伍瑋謙把關，「如果球隊成績好，我有冇得踢不是一個問題」。經過20年職業生涯，阿謙稱會享受球季餘下日子，「由出道到今日，仍有不少球迷入場看我比賽，可以用幸運來形容我這20年足球生涯」。他又寄語後輩們要勤力點，任何時間都要認真對待，「不要理有無得踢，正選定後備都要同一態度」。

傑志賽後以16戰42分續排榜首，藍鳥射手丹恩奴域繼上仗菁英盃因紀律問題續缺陣，主教練朱志光透露，這名41歲老將因去年12月初擅自離港回家鄉黑山而缺席操練，被球會罰款扣薪，事情原已過去，但對方在上周突然向傑志發律師信追討款項，「可能他最近覺得自己對球隊重要性好大」，但他以教練角度稱，希望對方在煞科日對理文能上陣。傑志會長伍健只承認球會有「紀律情况」要處理，稱對方仍有繼續參與操練，至於將於今年6月約滿的丹恩奴域會否再獲上陣，伍健稱「問教練」。就爭標最後關頭發生這事有否影響，伍健稱：「我們只是接招，有乜接乜，不是快將約滿問題，紀律問題就從紀律處理」。問到此事是否難處理，他說：「對我來講很容易」。

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