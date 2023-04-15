英超︱車路士主場1：2反負白禮頓　林柏特回巢領軍3戰全敗 (23:58)

車路士各項賽事已連續五戰不勝之餘，近4仗更錄得零入球，昨仗面對今屆英超「黑馬」白禮頓，二度回巢後首返主場領軍的林柏特，賽前已預期迎來硬仗一場，「己隊經歷了不少挫折，重整需要時間，在此刻面對士氣高昂的白禮頓，肯定會是場非常難踢的賽事」。結果上半場果然被客軍圍攻，雖然「藍戰士」在受壓下反憑中場干拿加歷查的遠射省中對手改變方向入網先開紀錄，打破球隊近期入球荒。不過白禮頓及後續主宰形勢，戰至42分鐘，白禮頓中場柏斯高哥斯右路傳中，前鋒韋碧克近門頭槌頂入扳平完半場。

換邊後車路士未見起色，林柏特於56分鐘一口氣換入祖奧菲歷斯、列斯占士、薛耶治及高華錫求變，但不足3分鐘後，白禮頓後備前鋒安斯素壓過列斯占士及杜利奧查洛巴後射門中柱後，後上「執雞」的韋碧克受壓下射空門高出，令車路士逃過一劫。不過，年僅19歲的巴拉圭籍新星安斯素於70分鐘離門近30碼施遠程炮得手，終助白禮頓反勝2：1。賽後車路士各項賽事三連敗兼六戰不勝，在聯賽榜31戰得39分跌至第11位，與位處降班區第18位的諾定咸森林僅差12分且踢多1場；白禮頓則29戰得49分續排第7。

至於今年1月解僱林柏特的愛華頓，在戴治領軍下昨在主場以1：3不敵富咸，31戰得27分續排第17位，富咸則結束各項賽事五連敗頹勢，兼以30戰得42分壓過踢多1場的車路士升上第10。

另外，紐卡素昨征戰阿士東維拉遇滑鐵盧，狀態大勇的主隊前鋒奧尼屈堅斯開賽不足30秒已射中柱幾乎得手，及後他於11分鐘先頭槌助攻中場積及藍斯開紀錄，至61分鐘雖打反擊得手因越位「食詐糊」，但及後分別於64及83分鐘建功個人梅開二度，領維拉3蛋贈喜鵲，聯賽五連勝之餘，同時亦終止對手五連勝走勢。

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