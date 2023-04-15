中超︱中超復常後開咧戰門票沽清　港將茹子楠勞烈斯正選亮相 (22:30)

今屆是中超疫下首個賽季，各隊終告「復常」，回歸各自主場出戰，據內地《新浪體育》報道，各隊重啟年票計劃後反應熱烈，首輪聯賽門票已搶購一空。而開咧日焦點大戰有上屆冠軍武漢三鎮，在主場迎戰有武磊等多名中國國腳領銜另一爭標分子上海海港，最終客軍憑巴西籍外援保連奴梅開二度，助海港以兩球淨勝三鎮旗開得勝。

至於有兩名港將各為效力的球隊正選踢足全場。勞烈斯的大連人憑閻相闖開賽7分鐘已梅開二度，主場以2：1挫另一港將李毅凱未列大軍名單的升班馬南通支雲。梅州客家有茹子楠任右閘，作客被北京國安逼和1：1。

另外，31歲前中國女足國腳門將趙麗娜今宣布掛靴，過往效力女子中超球會上海農商銀行的她，曾代表國女足出戰世界盃等大賽，並於去年隨隊奪得女子亞洲盃冠軍。

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