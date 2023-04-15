英超︱曼聯證實馬天尼斯提早收咧　華拉尼唞數周　作客森林或缺7將 (15:07)

利辛度馬天尼斯及華拉尼均在歐霸8強首回合對西維爾傷出，曼聯表示預計馬天尼斯在下季開季前可完全康復。《曼徹斯特晚報》報道，紅魔明晚作客諾定咸森林，或多達7名傷兵未能隨隊，除了一對正選中堅，還有拉舒福特、阿歷真度加拿祖、中場麥湯米尼、後備門將湯希頓及長唞的雲迪碧克，左閘勞基梳爾則有機會傷癒復出。領隊坦夏格賽前也稱，梳爾及麥湯米尼有機會重返大軍。曼聯在馬天尼斯及華拉尼齊缺陣下，預計將會重新起用數季前的正選組合，由隊長哈利馬古尼伙拍域陀連迪路夫扼守中路，若梳爾能復出，或會串演中堅填補馬天尼斯後場組織的職責。

曼聯在英超29戰56分暫列第4位，坦夏格稱馬古尼及連迪路夫過去已證明是出色中堅，「今季我們有4、5名非常出色的中堅可勝任這份工作」。他重申會審慎使用剛傷癒的前鋒安東尼馬迪爾，又期望獲派正選的球員能展示實力，「當輪到派你上陣時，必須準備好在球隊展示自己能力作出貢獻，這正是我的期望和要求」。

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