港超︱謝德謙20年球員生涯最後主場探戈　明鬥傑志準備好忙碌：轟轟烈烈更難忘 (20:09)

冠忠南區vs.傑志 香港仔運動場 周六下午15：00開賽 票價：$80/30

傑志在港超以39分居首，僅以2分領先理文，尚餘3輪聯賽在傑、理於下月7日煞科日決戰前，理文兩場對手為榜尾兩隊，包括明晚6時在將軍澳運動場對香港U23，以及下仗對深水埗，傑志則對南區及晉峰。

南區現以31分穩守第3，主教練鄭兆聰（Ricky）在賽前確認，今仗將會起用謝德謙正選把關，讓這名完季後退役的38歲港將，在球隊今季最後一場主場比賽亮相，他解釋屬「技術決定」，「我希望另一門將伍瑋謙可專注應付下周三的菁英盃4強對標準流浪，不想冒險他受傷或領紅牌，所以今仗會給謝德謙正選」。

謝德謙今季未在正式賽事上陣，不過Ricky認為他操練態度積極及經驗豐富，阿謙也稱狀態不成問題，準備好「忙碌地」迎接這場硬仗，「反正是最後一次主場，我寧願轟轟烈烈對強隊，可能會更難忘。雖然咁耐無踢，但球隊今季成績算可以，我們無乜壓力，想享受這場比賽，平常心希望搶到分」。經過20年職業生涯，他說近年已接受角色轉變，讓隊中後輩伍瑋謙及蔡子濤有更多上陣機會，在球隊以另一位置作貢獻，如做教練與隊友之間橋樑，從中反映意見及協助解決問題，「現時的遺憾是仍未為南區贏得冠軍，希望今年做到，若入到盃賽決賽，即使沒有上陣奪冠我都會開心。不捨球場或職業聯賽一定會有，但都流連了20年是時候放低，一個人總要識幾時停，尤其在香港做運動員真的不容易，都要為家庭向前望」。

謝德謙3年前與親弟合伙開室內設計公司，在疫情下邊學邊做，更於英國開分公司。他透露將來有機會帶子女赴英升學，「可能我都會跟埋過去，到時就要相隔一段時間先至會再返港」。他說，雖然20年球員生涯無加盟過本地大球會、代表港足次數又不多，感激仍獲球迷認同支持。

賽事方面，季中借至南區的中堅杜馬思因外借條款不能倒戈，至於傑志射手丹恩奴域因「球會紀律問題」被內部停賽，繼上仗菁英盃缺陣後，主教練朱志光確認這名41歲老將今仗仍然未能上陣。

Ricky補充，雖然未肯定今仗是否阿謙最後一戰，但肯定對方效力8年的貢獻，「我仍記得謝德謙是我在南區第一個簽入的球員，當年他毫不猶豫就答應加盟，多年來互相信任，現在仍是球隊的隊長之一。當他年紀漸大，伍瑋謙又開始冒起，球場上有良性競爭是很平常」。伍瑋謙（Ivan）亦對前輩快將掛靴感不捨，「他無論在場內場外都很願意教導我，如在技術及心理層面上，都有協助我融入球隊，多謝他讓我繼續進步。雖然只是短短兩季，如果可以我都希望多些時間繼續跟他並肩作戰」。

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