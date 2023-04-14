賽車︱港商盧啟賢擬投資車隊進軍F1　冀增加亞洲地區參與機會 (20:22)

盧啟賢現為人壽保險經紀公司亞溢利國際的行政總裁，財經雜誌福布斯估算其個人資產達17億美元（約133億港元）。他在報道中確認3年前威廉士車隊易手時有份合資，但不會影響新計劃，「這是我所能說的，特別是我們很可能正為一支新車隊申請2026年的牌照」。

早在去年尾，盧啟賢已向英國廣播公司（BBC）表示有意投資F1車隊，但當時未交代具體計劃。及至本年初，由耐力賽車隊SMP Racing前總監Benjamin Durand牽頭創立的Panthera Team Asia，有傳會由盧啟賢投資，並以本田為引擎供應商進軍F1。盧啟賢這次在訪問中亦稱，F1現在「過份側重於美國市場」，自己希望增加亞洲地區持分者，不論是投資者、車手或幕後人員的參與機會。他又表示：「資金非最大難題，反而是要籌組一支車隊，能匯集工程師等各方面的專家……我們與數支車隊已在認真討論了。」F1的新車隊截標日暫定於本月尾，6月尾會有申請結果，新成員將需支付2億美元（約15.7億港元）入場費。

另外，韓國現代車廠確認，旗下的愛爾蘭籍拉力賽車手奇歷比連（Craig Breen）昨於克羅地亞試車時意外喪生，終年33歲，車壇紛紛致哀。事件是世界拉力賽（WRC）近17年首宗致命意外，當地消息指由於領航員無受傷，估計是有硬物插入車廂肇禍。比連2016年加入法國車廠雪鐵龍，首戰WRC最高級別，曾六奪分站亞軍，最近一次為兩個月前的瑞典站。國際汽聯（FIA）、8屆WRC總冠軍奧基亞等紛紛致哀。

其他報道：網球｜香港網球公開賽10月維園復辦 「彭帥事件」後首大中華區WTA巡迴賽

其他報道：歐霸︱曼聯連環不幸遭西維爾逼和 兩中堅先後傷出兼完場前失兩烏龍球

其他報道：英超︱迪布尼壓謝拉特林柏特 獲評英超歷來最佳中場