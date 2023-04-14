歐霸︱曼聯連環不幸遭西維爾逼和　兩中堅先後傷出兼完場前失兩烏龍球 (16:44)

曼聯征戰連場下傷兵頻頻，在拉舒福特、勞基梳爾及麥湯米尼受傷缺陣，由安東尼馬迪爾、杜維爾馬拉西亞及停賽期滿的卡斯米路復任正選，紅魔今仗大部分時間佔上風，借將中場沙比薩於14及21分鐘接應般奴費南迪斯及馬迪爾的傳送梅開二度，但球隊遲遲未能攻入第3球，包括安東尼馬菲奧斯射門中楣，結果放虎歸山，戰至84分鐘馬拉西亞失誤未有解圍，被曼城舊將捷西斯拿華斯的傳中省中彈入近柱。3分鐘後利辛度馬天尼斯突然倒地，對手兩名阿根廷國腳同鄉馬高斯阿古拿及干沙路蒙迪爾隨即抬起他到場邊治理，由於紅魔已用完5個換人名額被迫10人應戰，最終在補時3分鐘再失手，安尼斯利的頭槌省中哈利馬古尼頭部改變方向入網，戲劇性地被西維爾在完場前9分鐘內逼和2：2。般奴今仗領黃後因累績3面黃牌，下周五凌晨作客次回合要停賽。

曼聯今仗陪了夫人又折兵，在首回合未能領先之餘再有主力受傷，先是華拉尼在完半場時被換走，然後利辛度馬天尼斯要抬擔架離場，他更心知不妙留下男兒淚。領隊坦夏格賽後承認愛將傷勢不樂觀，只確認並非傷及阿基里斯腱。據報這名阿根廷守將可能傷及第五蹠骨，雖不至於要長期養傷，但很大機會提早收咧，離開球場時被發現右腳穿上護具及扶拐杖。至於華拉尼情况，坦帥則稱是舊患。繼拉舒福特及梳爾，紅魔本月有4名正選先後傷出，在英超暫列第4名，下周日晚作客諾定咸森林，本月內還要在足總盃4強鬥白禮頓，以及作客熱刺的爭前四關鍵戰。

坦夏格承認被逼和屬非常欠運，「我們有球員受傷要10人應戰，尾段共失了兩個烏龍球，運氣很差，但球隊本應入3、4球殺死這場比賽」。對於用盡5個換人名額，導致馬天尼斯傷出後要10人應戰，坦夏格解釋馬迪爾剛傷癒不能踢足全場，般奴及安東尼均有黃牌，加上華拉尼受傷，令他不得不作出換人調動。不過，評述賽事的紅魔名宿舒米高認為，馬天尼斯很快被對手抬走場邊，反映現時的曼聯缺乏經驗和領導能力，「對方看似好心將馬天尼斯抬出場，其實也想盡快把握多踢一人情况重開比賽，此時曼聯球員應該制止他們，特別是隊長哈利馬古尼應主動處理這種情况，讓馬天尼斯留在場上給軍醫治理，然後通過這段時間讓領隊與球員商討，將要踢少一人下如何重新整合球隊」。

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