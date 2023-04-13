學界｜匯基三人籃球賽封后　隊史首稱霸全港　英華挫男拔萃衛冕 (20:11)

匯基的晉級之路相當驚險，她們在8強跟協恩戰至加時下，以8：7驚險勝出；隨後於4強以12：7力克漢華，獲入決賽鬥英華女校。匯基甫開賽有梁凱澄和梁煒嵐多次憑拆擋戰術打出一波6：0的攻勢，英華女校末段雖有鍾葆淇射入兩球，但匯基仍以7：3贏得冠軍。浸信會永隆中學在4強以6：8負英華女校，衛冕失敗，隨後於季軍戰以10：5擊敗漢華。

匯基之前在九龍區學界和全港學界3X3馬拉松皆不敵協恩屈居亞軍，梁凱澄認為這個冠軍對球隊是個肯定，「匯基在之前的大賽，很多時候都得亞軍，別人會笑我們是二奶命，其實有點難受。我想告訴這些人，你們可以繼續笑，但我會做好自己」。對於合作多年的梁煒嵐明年赴美升學，梁凱澄表示這個冠軍更具意義，「和她一起打球的次數不多了，可以在這次3X3贏冠軍，有點感動，我會好珍惜和她在場上的每分每秒」。

男子組方面，英華與男拔萃合演上屆決賽翻版，終憑吳委峻外投內切，以14：8反勝封王，成功衛冕。禁區支柱莫煒謙表示，球隊在九龍區學界奪冠後，精英賽、邀請賽、康文盃和拿永盃連續4項決賽得亞軍後一度失去信心，但無損他們的爭勝心，「就算之前得亞軍，大家都不會因此放棄和偷懶，反而會更加努力，逐少尋求進步，贏冠軍是大家永不放棄的成果」。張振興伉儷書院則於季軍戰以14：13險勝裘錦秋中學（葵涌）。

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