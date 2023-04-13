歐聯︱AC米蘭再挫拿玻里連續5場不失　史巴列堤預告奧森漢次回合復出 (18:02)

拿玻里今仗雖然有奧森漢因傷缺陣，但仍屬攻勢較多一方，但多次攻門均被全場作出5次撲救的邁治蘭一一化解；AC米蘭今仗沿用上周一意甲作客4：0大勝拿玻里的正選11人，今次在主場穩守突擊下，40分鐘憑伊斯美賓拿沙一次反擊攻破大門，加上客軍有中場森保安古沙於74分鐘兩黃一紅被逐，最終維持1：0勝果完場。紅黑軍團繼2004/05年球季後，再次在歐聯連續5仗零失球。

拿玻里主帥史巴列堤及右閘迪羅倫素賽後也讚揚法國國腳邁治蘭表現神勇。史巴列堤又確認，域陀奧森漢在下周中次回合將100%可復出披甲。不過，除了森保安古沙，還有韓籍中堅金玟哉因累積黃牌要停賽。AC米蘭主帥皮奧利則對晉級仍保持謹慎，「1：0是很好的賽果，但無論賽前還是賽後，我們晉級機會仍然是50%」。他亦讚揚球隊今季踢出近5年來最好的防守表現。

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