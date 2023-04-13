NBA︱拉雲下半場發威　公牛反噬速龍　破天荒第10種子贏附加賽 (17:34)

速龍在接近爆滿的主場開局極佳，內線主將施亞琴頭兩節獨得20分，領軍以58：47完半場。公牛第3節初段曾落後47：66，但拉雲單節獨得17分，領軍將分差縮窄至9分。客軍決勝節極力反撲，打出一波16：5扳平，隨後比華利外投中鵠，更領軍反超96：93。

兩隊及後拉鋸，速龍最後17.2秒仍落後3分，施亞琴曾於三分線外博得犯規，惟他三射中一，公牛最終有拉雲轟入39分，加上迪羅辛貢獻23分，以109：105反敗為勝。

迪羅辛賽後大讚拉雲表現出色，又稱自己是對方的粉絲，「他此役的演出實在不可思議，打得極具侵略性，為球隊挺身而出，帶領全隊爭勝」。

速龍在常規賽的罰球命中率為78%，但本仗36次站上罰球線，全隊命中率跌至五成。每當主隊射罰球時，迪羅辛的女兒迪雅總會尖叫施展「音波功」，公牛賽後也在社交網表示她為幕後最有價值選手，數據為36次尖叫。

不過，交出32分9籃板的速龍主將施亞琴，未有為關鍵時刻射失罰球找籍口，「我的罰球把握力要更高，11次出手僅入5球真的太糟糕了，我認為迪羅辛女兒的尖叫聲，跟我們的罰球命中率低沒有關係」。

公牛周六將於附加賽作客熱火，爭取東岸季後賽最後一席。勝方晉級後，將於首圈硬撼「一哥」密爾沃基公鹿。迪羅辛將與昔日在速龍的老拍檔盧利正面交鋒，他透露女兒迪雅因為要上學，將缺席這場「生死戰」。

西岸方面，奧克拉荷馬城雷霆憑基傑奧斯阿歷山大轟入32分，加上荷西基迪交出「準三雙」31分10助攻9籃板，以123：118力克新奧爾良塘鵝，周六早上9時半將作客明尼蘇達木狼，爭取西岸最後一張季後賽入場券，勝方晉級首圈硬撼丹佛金塊。

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