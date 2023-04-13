歐聯︱拜仁慘負曼城後爆內亂　傳文尼賽後拳打辛尼見紅　前景亮紅燈 (16:30)

德國《圖片報》報道，文尼在該仗69分鐘後備入替後，因為一次配合失誤已曾在球場上與辛尼爭吵，賽後入更衣室更升溫。報道稱文尼不滿辛尼的言論及態度，最終出手一拳打中對方臉部，令辛尼嘴唇流血，隊友們立即將二人分開，辛尼之後走出更衣室免再有衝突。球隊昨從英國返回德國時，有別辛尼等球員登上隊巴，文尼則自行乘私家車從慕尼黑機場離去。

文尼今季由利物浦加盟拜仁後，獲隊中最高薪酬但表現令人失望，更不止一次引起衝突，早前便傳出因為上陣時間，在隊友面前與前任主帥拿高斯文爭吵。

《天空體育》的拜仁隨隊記者Florian Plettenberg稱，拜仁仍未決定如何處分文尼，有可能會罰款或內部停賽，甚至今夏出售這名今季才加盟的球星。他透露，拜仁部分球員震驚及不滿文尼今次行為，認為對方不會長期留效拜仁。天空體育其後報道，預計文尼今日抵達訓練基地復操時，會在全隊面前道歉，而拜仁預計在本周末前就此事發聲明。

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