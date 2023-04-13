歐聯︱車路士兩球負皇馬　30年首次連續4仗無入球　林柏特信返史丹福橋可反勝 (14:21)

車路士班主保亞利賽前與皇馬會長皮里斯例行聚餐，步出餐廳後被《天空體育》追訪，問及預測今仗比數時，他豪言可以大勝3：0，並視球隊發展為「長期過程」，「我們有很多工作要完成，未來是光明的」。藍戰士今仗在老將中堅堤亞高施華傷癒復出後，排出3中堅陣式，開賽僅2分鐘就有黃金機會，但祖奧菲歷斯接應尼高路簡迪長傳半單刀，未能射破倒戈的泰拔高圖爾斯的十指關，結果在22分鐘被皇馬攻破大門，雲尼斯奧斯祖利亞的射門被擋出不遠，賓施馬門前補射入空門，是這名35歲法國射手自上季起近8次對英超球隊所入的第11個入球，再做「英超殺手」。車路士1分鐘後有扳平良機，但史達寧門前撞射再被高圖爾斯飛身撲出，半場落後0：1。

車路士於下半場再受打擊，先有中堅高列巴尼傷出，入替的古古列拿在59分鐘未能頂走過頭波，引致剛續約的芝維爾拉跌單刀埋門的洛迪高高斯，生涯首次直接被罰紅牌離場。「銀河艦隊」多踢一人下，最終由後備入替不久的馬高阿辛斯奧於74分鐘在角球攻勢再下一城，鎖定2：0勝局。藍戰士在班主保亞利入主後，在兩個轉會窗花近6億鎊（約58.5億港元）大肆擴軍，球隊攻力卻持續不振，自1993年12月以來再次連續4場各項賽事未有入球，以及繼2012年11月對祖雲達斯後，再次單場歐聯被對手至少10次中龍；皇馬則歷來首次在班拿貝球場擊敗車路士，此前3次交手1和2負。

連同今仗車路士今季共踢了41場比賽，15勝10和16負，落敗場數比勝仗多，且近5仗不勝。林柏特領軍後兩戰皆北，不過這名宿仍有信心下周次回合重返史丹福橋球場能反勝，「我不認為球隊10人應戰時讓對手壓制，我們之後也曾有入球機會。我們從來不是熱門，但在史丹福橋總可發生特別事情，沒有球員不想入球，有時他們需要有人支持和推動信心，球員必須相信自己」。

皇馬主帥安察洛堤擊敗了徒弟「林伯」，並以35場超越迪保斯基成皇馬隊史贏歐聯場數最多的教練，但領先兩球的他仍不敢掉以輕心，「事情尚未結束，我的球員都明白還有90分鐘要踢，我們必須做好準備」。

此外，《The Athletic》統計訂閱讀者投票，41%支持西班牙隊前帥安歷基接掌，其次為拜仁慕尼黑前帥拿高斯文，有28.4%，支持林柏特留任只得5.3%。

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