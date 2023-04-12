英超︱拉舒福特唞數周恐無緣8仗　坦夏格促馬迪爾韋格賀斯挺身而出 (23:12)

拉舒福特今季共在各項賽事轟入28球，當中包括上輪歐霸16強首、次回合對貝迪斯皆有進帳，而且除了他及攻入10球牙9進攻中場般奴費南迪斯外，曼聯陣中再無鋒將入球達雙位數。據英傳媒報道，拉舒福特除要避戰兩戰西維爾外，足總盃4強對白禮頓的大戰，以至月底作客熱刺的爭前四關鍵之戰等8仗，該英格蘭隊鋒將都未必可披甲。除此之外，後防大將勞基梳爾亦因傷未能在對西維爾一役候命。

坦夏格明言寄望剛傷癒的安東尼馬迪爾及韋格賀斯能挺身而出。坦帥說：「陣中其實仍有很多出色的進攻球員，例如馬迪爾復出後，就在愛華頓有進帳，韋格賀斯也是另一攻擊選擇。我也認為馬迪爾已準備好復任正選，不過最好還是讓他慢慢適應高強度比賽。」英傳媒又提及因潛在買家的報價未達格拉沙家族的60億英鎊（約587億港元）心理價位，因此出售曼聯的計劃將會再次延遲，並會進行第3輪投標。

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