歐聯8強︱車路士作客挑戰皇馬　蒙特簡迪堤亞高施華傷癒候命 (22:08)

皇家馬德里vs.車路士 now643台 周四凌晨03：00直播

林柏特上周落實第二度領軍車路士，卻在二次「地標」戰「落筆打三更」，作客以0：1不敵狼隊，明晨哀兵出征皇馬前，「林伯」卻傳來喜訊道：「美臣蒙特、尼高路簡迪及堤亞高施華已復操，他們全都在狀態，被納入大軍，可以上陣。」蒙特及施華上次為車路士披甲已在2月尾，而簡迪則在打和利物浦後小休一場後復出。

車路士今季成績大倒退，現只餘歐聯可爭，林柏坦言球隊成為此役冷門球隊而高興，他說：「英超是世上其中一個競爭最激烈的聯賽，這種挑戰使己隊取得現在這個不想要排名。我認為歐聯有逃避現實的成份，事關這賽事在速度上有別於英超，而且現已進入淘汰賽，令每支球隊有機會獲得成功，所以我們和皇馬都有壓力。」

皇馬主帥安察洛堤曾於2009至11年執教車路士，他為「藍戰士」目前的英超排名感傷痛，但肯定昔愛將林柏特的能力，「我會否回去史丹福橋？不，我希望林柏特可為車路士做出一些成績。他了解歐聯，懂得如何備戰，他將會像球員時代的他，帶領車路士取得成績」。

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