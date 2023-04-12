NBA︱湖人加時險勝殘木狼　偕東岸鷹隊鎖定季後賽資格 (20:48)

木狼中鋒高拔日前因常規賽向隊友安達臣揮拳遭內部禁賽，而前鋒麥丹尼斯因用手捶打牆壁導致骨裂，因此在這場生死戰只能以殘陣出擊。不過，客軍有唐斯頭兩節5投全中，罰球同樣6投皆中，彈無虛發得17分，半場領先60：49。

湖人在下半場極力反撲，同時把握唐斯第4節早段5犯被迫暫時退下火線，乘勢追分。木狼末段啞火，湖人有舒路達在最後1.4秒接應勒邦占士傳球，射入關鍵3分，惟安東尼戴維斯臨完場前0.1秒「楔腳」犯規，將木狼控衛干尼送上罰球線，後者三罰全中，將賽事拖至加時。

湖人在加時階段由八村壘的三分球先開紀錄，隨後一直保持領先，勒邦占士和「一眉」皆取得「雙雙」，前者貢獻30分10籃板，後者則有24分15籃板，加上舒路達有21分進帳，終以6分優勢勇挫木狼，以7號種子身分晉級季後賽，首圈鬥孟菲斯灰熊。

湖人順利晉級，與蕯克拉門托帝王、洛杉磯快艇、金州勇士4支加洲球隊，自1985/86球季以來首次同時打入季後賽。38歲的占士全場上陣45分鐘，僅休息8分鐘，末段一度彎身撐着大腿，狀甚辛苦。他賽後表示在NBA打球的最大意義，就是為了季後賽，「我們整個賽季都在面對考驗，但從全明星賽後我們打出了很好的表現」。

東岸方面，阿特蘭大鷹隊在附加賽共7人得分上雙，包括崔爾楊格交出25分，作客以116：105擊敗邁阿密熱火，搶走7號種子晉級，首圈鬥波士頓塞爾特人。熱火將與芝加哥公牛和多倫多速龍的勝方，爭奪東岸季後賽最後一席。

其他報道：女足｜港女足生死戰不敵菲律賓 奧運外圍賽次名止步