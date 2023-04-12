歐聯8強︱曼城派3蛋拜仁吞今季最大敗仗　夏蘭特膺英超單季入球王　哥迪奧拿促次回合再接再厲 (17:29)

洛迪卡斯基迪於27分鐘接應貝拿度施華右路橫傳球後，叩過拜仁慕尼黑中場穆斯亞拿起左腳彎入世界波，亦是這名西班牙國腳中場在歐聯首度建功。70分鐘，拜仁後衛烏柏美卡奴後場控球甩腳，被曼城翼鋒基亞利殊搶截得手後傳予艾寧夏蘭特，後者再傳中給貝拿度施華勁頂破網。76分鐘，此役續擔任防中的曼城守將史東斯，以頭槌頂交夏蘭特取得今季第11個歐聯入球，終助曼城向拜仁派3蛋。

值得一提是，夏蘭特今季所有賽事已入45球，超越利物浦的穆罕默德沙拿及曼聯名宿雲尼斯達萊，成為英超單季「入球王」，而隊友中場奇雲迪布尼則在68分鐘疑因足踝受傷退下火線，暫未知傷勢。曼城雖取得大捷，但哥迪奧拿不敢掉以輕心，他說：「要淘汰像拜仁這樣的球隊，你必須兩回合比賽都有優秀演出，我知道次回合什麼事情都可以發生，因為我曾執教拜仁3年。」

杜曹繼上季英超領軍車路士兩度不敵曼城後再度交手落敗，卻沒打算投降，並強調次回合拜仁擁有主場之利，他說：「比賽將直至次回合賽後淋浴後才正式結束。拜仁今次不應獲得這個賽果，它未能不反映現實。我們的球員今次擁有個性、勇氣、正確態度和很高的質素。」他上月尾走馬上任，此仗是第4次領兵拜仁，目前成績為勝負各二。

同日另一場歐聯8強首回合，由國際米蘭作客2：0淨勝賓菲加。客軍憑中場尼高路巴列拿先開紀錄，末段再有射手盧卡古後備射入埋齋12碼。

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