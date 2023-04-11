女足｜港女足生死戰不敵菲律賓　奧運外圍賽次名止步 (21:11)

兩軍賽前兩戰均擊敗東道主塔吉克及巴基斯坦隊，香港女足因得失球落後對方7球，此戰面對菲律賓隊為爭首名非勝不可。巴西籍主帥列卡度本仗陣容作出3個變動，當中安排守將馬澤純及中場陳綺馨復任正選；另一名後衛郭藹嵐則於本賽事首度擔正。

菲律賓隊近年大量引入「血統兵」下，國際賽成績突飛猛進，今夏更將首次亮相女足世界盃決賽周，該隊是次22人大軍中，便有多達17名球員出生於美國。面對強敵的港女足，開賽4分鐘便告失守，被敵軍前鋒Sarina Bolden快放單刀先開紀錄。縱門將吳卓蔚及後兩度勇救險球，娘子軍完半場前再被對手的Sarina Bolden及Meryll Serrano，在3分鐘內連入兩球，半場以0：3落後。

急需反撲的港女足，下半場以梁匡蕎入替馬澤純，嘗試搶回中場主導權，但53分鐘再被菲律賓隊首席射手Quinley Quezada攻破大門；港女足在大勢已去下，再換入王素嫻、小將胡彩瑤、許以心和陳穎霖，最終將敗局維持在4球差距，以兩勝一負在E組居次，未能晉級奧運外次輪。

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