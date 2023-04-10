西甲｜維拉利爾中場為遭華維迪襲擊報案　否認詛咒對方骨肉幾乎夭折 (22:13)

維拉利爾聲明中證實，巴爾拿作客皇馬賽後在球場前往球隊大巴時受到襲擊，球員事後決定向警方報案。維拉利爾表明反對任何暴力行為，會一直支持球員及相信其說法。據報巴爾拿被襲擊過程有影片為證，但「黃潛」已決定不會向西班牙足總投訴，但若然西甲反暴力委員會主動介入事件再交由競賽委員會審視，華維迪便可能面臨長期停賽處分。

今次事件起因，據報緣於巴爾拿在今年初西班牙盃16強對皇馬期間，曾詛咒華維迪女友當時幾乎夭折的嬰兒將不能出世，結果華維迪為此在周日賽後揮拳打向這名西班牙小國腳的臉部，不過巴爾拿昨已在社交網發文否認曾說過相關內容。

至於馬德里體育會今晨（10日）在西甲作客2：1擊敗下半場62分鐘踢少一人的華歷簡奴，聯賽五連勝兼12場不敗後，以28戰57分續排第3，追至只落後次名的皇馬2分。馬體會的阿根廷隊右閘拿侯爾盧斯路先開紀錄後，高舉隊友安祖哥利亞的10號球衣，為因母親離世而缺陣昨仗的同鄉送上鼓勵。

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