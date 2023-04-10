英超｜阿仙奴作客遭利物浦逼和 將帥讚蘭斯達爾挺身而出 旁證肘擊羅拔臣將受查 (19:00)

阿仙奴翼鋒加比爾馬天尼利在上半場傳射居功，先開紀錄及助攻加比爾捷西斯頭槌破網，半場以2：1領先由穆罕默德沙拿「破蛋」的利物浦。紅軍換邊後狂攻，全場多達19次禁區內攻門，雖然有沙拿射失12碼，惟戰至87分鐘憑後備入替的羅拔圖法明奴頭槌破網扳平。紅軍完場前再有沙拿的射門及中堅伊巴希馬干拿迪的攻門，均未能再破蘭斯達爾的十指關後，最終雙方踢成2：2。阿仙奴失分後30戰73分，領先次席踢少一場的曼城6分。利物浦4場聯賽不勝後29戰44分排第8。

阿迪達賽後承認球隊只踢了首30分鐘好波，在下半場失去比賽主導權，幸蘭斯達爾挺身而出，否則會被入3、4球、因此認為打和是公平賽果。隊長馬田奧迪加特也稱，這名英格蘭隊門將拯救了球隊。蘭斯達爾亦承認作客晏菲路有機會全失3分，滿意自己用撲救為球隊取分而回。紅軍領隊高普稱再次出現「贏形勢失分」的今季球隊縮影，不解為何未能把握尾段連番機會而反勝。交出第2球助攻的阿歷山大阿諾特稱，因為球隊慢熱而受到懲罰。

此外，上半場結束時，紅軍左閘安德魯羅拔臣曾走向與旁證赫斯達基斯理論時，卻遭對方突然抬右肘打中喉嚨。事後這名蘇格蘭國腳因情緒激動還被主球證迪恩尼出示黃牌警告。英格蘭職業賽事裁判公司（PGMOL）賽後宣布，會就此事展開全面調查，赫斯達基斯面臨被秋後算帳，而調查期間將不會執法。

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