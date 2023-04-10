菁英盃︱東方打和東傑戰入4強　傑志無緣今季四冠　丹恩奴域因紀律問題缺陣 (17:54)

東方及傑志賽前在B組分別7戰16及15分排第2及第3，8戰17分的標準流浪肯定成小組次名，首名由「東傑」爭逐。東方今季此前4場「東傑大戰」均落敗，今仗雖然打和不敗已可出線，惟甫開賽即顯爭勝決心，僅3分鐘已由馬高斯接應巴杜姆橫傳撞射打開紀錄。許勝不許和的傑志今仗有射手丹恩奴域未列入大軍，17分鐘有中堅艾里奧後上頭槌中楣，效力「藍鳥」的今屆學界精英賽最有價值球員（MVP）的袁振謙在25分鐘遠射斜出。東方半場領先1：0。

傑志換邊後7分鐘扳平，由明加索夫接應伊高沙托尼開出角球頂成1：1。東方在69分鐘再領先，藉傑志後備入替的韓國前國腳中鋒金信煜在後場控失球，間接被孫銘謙射入精彩遠射，令門將王振鵬今場第二度失手。藍鳥於88分鐘由艾里奧頭槌再扳平，但為時已晚，最終有2222人入旺角大球場觀賽下，以2：2逼和東方，最終在B組8戰16分只排第3，無緣首兩名晉級。傑志下月1日在足總盃4強再鬥東方。

菁英盃4強將於下周二及三晚在旺角場舉行，東方以8戰17分，憑較佳對賽成績力壓同分的流浪成B組首名，將鬥A組次名理文；流浪則對A組首名冠忠南區，連同港超聯賽及足總盃，本月內將三鬥該區隊。

傑志失落今季首項錦標，主帥朱志光承認早段失球令麾下表現略有緊張，扳平後又因犯錯再落後，但認為整體發揮已不錯。一直重視青訓發展的傑志於菁英盃出局，朱sir承認未能晉級是可惜，惟強調不會因而令球隊青訓發展停步。

今季在各項賽事已入11球的孫銘謙表示，感謝球會、教練團及隊友信任，令他很放心去表現自己踢好每仗。上月底在港足兩場友賽表現一般，「孫銘」也承認自己把握力較差，會聽取球迷意見繼續改善這弱點。主教練盧比度讚揚一眾小將踢出飢餓感。

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