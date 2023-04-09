法甲｜美斯建功拉莫斯開齋　PSG兩蛋贈尼斯止連敗　加迪亞倒戈不滿球迷針對病母 (20:05)

卡塔爾世界盃去年尾結束後，復賽的PSG表現走下坡，今年元旦在法甲作客敗走朗斯取得首敗後，至此役賽前包括歐聯16強被拜仁慕尼黑雙殺，各項賽事已輸8場，令加迪亞帥位勢危，卻獲美斯及時打救，他於26分鐘接應中場紐奴文迪斯左路傳中，於人叢中第一時間射入；76分鐘，他開角球予守將沙治奧拉莫斯頂入，也是這名37歲西班牙前國腳今季各賽事第3個入球，並令吞兩蛋的尼斯取得各賽事15仗首敗。

加迪亞去季帶領尼斯獲得法甲第5名後過檔PSG，此仗被敵軍球迷攻擊，其中有人展示橫額針對其母親，令他非常不滿，並直言：「我的媽媽患了癌症。就是這樣。」他又坦言球隊此役壓力甚大，事關朗斯日前勝出後只以3分落後PSG，「這不是我們今季表現最佳的比賽，但在球員為彼此努力下，球隊終全取重要3分」。惟斯人獨憔悴的是箭頭基利安麥巴比，因他已連續3場法甲「食白果」，暫仍與里爾前鋒約拿芬大衛以19球領前射手榜。里爾同日作客以0：1不敵昂熱。

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