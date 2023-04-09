NBA｜獨行俠疑「擺爛」保選秀籤　聯盟主動調查 (20:38)

獨行俠4年前簽入中鋒波辛傑斯時，曾以今年選秀前十保護的首輪籤納入交易，若對公牛一役落敗的話，在今年選秀抽到前十籤，奪回選秀權的機會將大增，主帥傑特也承認刻意安排出弱陣。

NBA發言人馬克巴斯隨後發表聲明，表示會調查獨行俠有否「擺爛」。獨行俠近3年打入季後賽走勢斷纜，據《ESPN》報道，球隊內部擔心星將當錫會在明夏要求離隊。

NBA常規賽在明晨煞科，效力邁阿密熱火20季的老將哈斯林，在1時作客奧蘭多魔術一役，迎來生涯最後一場常規賽。勒邦占士和韋迪等熱火舊將，日前亦特意拍片向這名舊隊友送上祝賀。

東岸第7的熱火將於周三的附加賽迎戰第8的阿特蘭大鷹隊，而第10的公牛將於周四作客多倫多速龍，爭入季後賽。

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