羽毛球｜戴資穎預告明年巴黎奧運後掛拍　「屆時就算能打也不打了」 (16:12)

戴資穎昨出席商業活動時，透露將於明年底結束球員生涯，會好好珍惜在場上拼搏的時光，「本來說是打到2021，後面有繼續打這段時間也比較珍惜，大概打到明年底就差不多了，即使還能打我也不想打了，重點就是珍惜現在」。

戴資穎今日再於社交網發文，表示運動員生涯有限，「每位運動員都會因為年紀而有漸漸走下坡的一天，我也不例外，但我會很努力的練習且珍惜這些在場上跑動的日子，也會持續奮鬥到最後一刻」，又盼球迷可以繼續支持自己。

戴資穎本月底將領銜出戰在迪拜舉行的亞洲錦標賽，爭取第三度封后，然後5月開始將為巴黎奧運積分衝刺。這名「寶島一姐」球員生涯獲獎無數，惟獨欠缺世界賽及奧運冠軍頭銜，她在東京奧運曾殺入女單決賽，最終不敵中國隊的陳雨菲屈居亞軍。

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