英超︱林柏特回車首擊敗走狼隊　孫興慜入球破百　熱刺紐卡素齊響勝鼓 (00:03)

車路士上周初開除前帥樸達，日前委任林柏特為看守領隊領軍至季尾，惟其愛將美臣蒙特操練受傷，與另一中場尼高路簡迪昨缺陣。另外兩名土炮史達寧及干拿加歷查獲正選，正箭頭仍為夏維斯。客軍狼隊有迪亞高哥斯達復出掛帥倒戈，更在31分鐘憑中場馬菲奧斯紐尼斯在禁區右輔位窩利金球一箭定江山。「藍戰士」前鋒奧巴美揚相隔5場聯賽再上陣，在67分鐘入替，但與梅迪歷、基斯甸普列錫等後備兵都未能助球隊平反敗局。

第5的熱刺則有球星孫興慜先開紀錄，成為首個亞洲球員在英超入100球，加上拍檔哈利卡尼建功，主場以2：1險勝有日籍翼鋒三笘薰在陣的白禮頓，勝出這場亞洲球王對決。惟兩軍教練史迪連尼及迪沙比一度因問題球爭執，下半場一同領紅被逐。

另邊廂，賓福特射手艾雲東尼曾食詐糊，兩次12碼機會亦只入一球，最終被紐卡素憑烏龍球及前鋒阿歷山大伊沙克再建功，作客反勝2：1，取英超五連勝。富咸主場同以0：1不敵韋斯咸，續以較佳得失球差力壓車路士排第10。狼隊與韋斯咸贏波後彈升至第12及13位。

多支護級球隊昨分途出擊，其中般尼茅夫作客1：0擊敗李斯特城，壓過諾定咸森林脫離尾三。上周辭退羅渣士的李城8場不勝後徘徊降班區，據報近日接洽美籍教練謝斯馬殊有進展。至於馬殊的前東家列斯聯，今晚會迎戰另一支護級分子水晶宮。

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