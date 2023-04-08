NBA︱獨行俠緣盡季後賽　為選秀籤出弱陣自爆（有片） (21:01)

上季打入西岸決賽的獨行俠，今季中羅致艾榮配搭當錫，踏入3月時仍排西岸第5，但之後17場僅5勝，成為今季常規賽出局的最大冷門。他們4年前簽入中鋒波辛傑斯時，曾以今年選秀前十保護的首輪籤納入交易，而今早賽前與對手公牛並列聯盟第10差，因此今仗落敗的話，在今年6月選秀抽到前十籤，奪回選秀權的機會將大增，驅使他們最後關頭選擇策略性放棄季後賽席位。主帥傑特承認今仗刻意安排出弱陣。

另一方面，金州勇士與洛杉磯湖人今早分別擊敗薩克拉門托帝王與鳳凰城太陽，連同新奧爾良塘鵝及洛杉磯快艇，西岸第5至8名之爭要留待下周一（10日）凌晨常規賽煞科定奪。至於東岸前六塵埃落定，由布魯克林籃網取得最後一席直入季後賽資格。東岸二哥塞爾特人主將謝連布朗在淋花時割傷手，這罕見意外令他需縫5針，缺席最後兩場常規賽。

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Final play for the Mavericks is a work of tanking art. pic.twitter.com/Ou89fcZCZ8— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) April 8, 2023