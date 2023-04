NBA︱獨行俠緣盡季後賽　為選秀籤出弱陣自爆（有片） (21:01)

上季打入西岸決賽的獨行俠,今季中羅致艾榮配搭當錫,踏入3月時仍排西岸第5,但之後17場僅5勝,成為今季常規賽出局的最大冷門。他們4年前簽入中鋒波辛傑斯時,曾以今年選秀前十保護的首輪籤納入交易,而今早賽前與對手公牛並列聯盟第10差,因此今仗落敗的話,在今年6月選秀抽到前十籤,奪回選秀權的機會將大增,驅使他們最後關頭選擇策略性放棄季後賽席位。主帥傑特承認今仗刻意安排出弱陣。

另一方面,金州勇士與洛杉磯湖人今早分別擊敗薩克拉門托帝王與鳳凰城太陽,連同新奧爾良塘鵝及洛杉磯快艇,西岸第5至8名之爭要留待下周一(10日)凌晨常規賽煞科定奪。至於東岸前六塵埃落定,由布魯克林籃網取得最後一席直入季後賽資格。東岸二哥塞爾特人主將謝連布朗在淋花時割傷手,這罕見意外令他需縫5針,缺席最後兩場常規賽。

The Mavericks got blocked on a 3-pointer, airballed a 3-pointer and hit the backboard on a 3-pointer at the end of their loss to the Bulls tonight.



They are the 1st team over the last 10 seasons to fail to hit the rim on 3 3-point attempts inside the final 15 seconds of a game. pic.twitter.com/FeNNPeCwog