英超︱曼聯全場29次攻門兩球射破愛華頓　延續奧脫福主場不敗走勢 (21:28)

曼聯周中一球小勝賓福特於英超重返勝軌後，今晚續坐陣奧脫福球場出擊，防線有3個變動，隊長哈利馬古尼聯同兩閘雲比沙卡及杜維爾馬拉西亞復任正選。「紅魔」乘主場連續23場不敗氣勢，甫開賽即強攻，先有拉舒福特的單刀被「拖肥」門將比克福特擋出。11分鐘再有安東尼馬菲奧斯在角球攻勢射門中柱，但伏兵門前的雲比沙卡補射斜出。愛華頓在上半場唯一黃金機會，來自22歲小將艾利斯森斯在門前起腳僅柱邊出界。曼聯今仗不斷利用客軍兩閘身後空間打反擊，安東尼在上半場有3次單刀機會，但被比克福特兩度撲出及一次被敵衛攔截化解。不過主隊狂攻下於36分鐘打開紀錄，查頓辛祖妙傳予入楔禁區的中場麥湯米尼勁射破網，令這名蘇格蘭國腳繼上月底國際賽後續有入球，紅魔在上半場多達21次攻門下領先1：0。

英格蘭隊正選門將比克福特上半場屢救險球，在66分鐘再撲出般奴費南迪斯的頭槌攻門，但在71分鐘終再失手，拖肥隊長右閘史密斯高文在禁區頂接應對手長傳時控甩腳，令拉舒福特傳中予下半場入替的安東尼馬迪爾撞射建功，鎖定2：0勝局。曼聯全場29射11中，賽後29戰56分續居前四。養傷逾兩個月的中場基斯甸艾歷臣首次重返大軍，於77分鐘後備入替，不過拉舒福特在81分鐘因傷被換離場，未知傷勢如何。

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