英冠︱般尼提前7輪升班破英冠紀錄　高柏尼：希望無懼競爭 (16:47)

般尼上季英超排第18位後今季降回英冠，意外聘請後日滿37歲的比利時名宿高柏尼接掌，亦招攬5名比甲球員，由穩守突擊改踢傳控踢法，今季39場攻入76球，冠絕聯賽。今仗由季尾離隊的前鋒艾殊利班尼斯與後衛干拿羅拔斯建功，作客擊敗由曼聯前隊長卡域克帶隊的米堡，近19場不敗後，現於英冠得87分，19分領先第3的盧頓。後者多踢一場及只餘6輪，數字上無法再超越般尼。

般尼提前7輪鎖定升班資格亦打破英冠成立後最快紀錄，高柏尼賽後提到球隊已可為下季作準備：「只是4月，我們還有3個月時間，希望可以無懼競爭。」球會主席阿倫派斯就表示對升班喜出望外，稱與高柏尼本來的共識，只是3年內爭取升班。至於下一支五大聯賽升班球隊，料是英冠次席的錫菲聯與意乙榜首費辛隆尼之爭。

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