英超︱曼城夏蘭特偕曼聯艾歷臣復操候命　紅軍雲迪積克艾簡達拿亦復練 (22:44)

夏蘭特因腹股溝受傷，除了上月未能為挪威隊出戰兩場歐洲國家盃外圍賽，在曼城上周六英超主場4：1大勝利物浦一仗亦缺陣。經過養傷逾兩周，哥迪奧拿在賽前記者會證實，這名22歲射手已準備好今仗復出。雖然面對榜尾球隊，但哥帥稱若「藍月」再次失分，就會被阿仙奴提早成為英超冠軍，「如果我們一直贏下去，我們就可能在球季結束前成為冠軍，我們已經習慣這種爭標形勢，這不成問題」。被問到為何在英超多年未被解僱，哥帥自嘲地戲稱：「讓我告訴秘訣吧，就是因為我們總是贏波，而不是因為我的頭髮比別人長得好」。

曼城以28戰64分續排第2，踢少一場落後榜首阿仙奴8分。「兵工廠」將於下周日晚作客大戰利物浦。「紅軍」賽前收到好消息，除了因病缺陣一仗的後衛華基爾雲迪積克已復操，養傷多時的中場堤亞高艾簡達拿及翼鋒路爾斯戴亞斯都有參與操練，其中艾簡達拿有機會復出。

另邊廂，曼聯的31歲丹麥隊中場艾歷臣在1月底英格蘭足總盃被剷傷後，經過兩個多月養傷於近日歸隊參與數課操練，領隊坦夏格證實他今仗可重返大軍候命，在卡斯米路領紅後要再停賽最後一仗下，為「紅魔」及時補充中場人腳。

曼聯周中以1：0小勝賓福特後，結束英超3場不勝，以及在主場連續23場不敗，明晚續坐陣奧脫福球場出擊，紅魔上仗將隊長般奴費南迪斯與沙比薩調位，分別出任防中及攻中的效果不錯，坦夏格亦讚揚般費在中後場做到控制比賽節奏的作用，又稱剛傷癒的前鋒安東尼馬迪爾仍未達正選狀態，不想冒險需小心起用。上仗拉傷大腿的左閘勞基梳爾，最少倦勤至下周末，明仗肯定缺陣。

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