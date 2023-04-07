英超︱林柏特疑再重用愛徒蒙特　英媒：新兵菲歷斯古古列拿恐受冷落 (20:33)

車路士前帥樸達於月初的英超主場負阿士東維拉後，球隊排名跌落第11位，以及被第4位球隊拋離14分下，他終於「冇得留低」，會方其後以其副手般奴沙托在主場領軍打和利物浦，之後便宣布以曾於2019年7月至2021年1月領軍的林柏特，擔任看守領隊至季尾。這名44歲的「藍戰士」名宿說：「車路士是我的球會，回巢是最容易的決定，感謝給予我這次機會的人。我很有信心，而且了解球隊、訓練場地、主場和球迷。」他又回應季後再度長期執教車路士的問題道：「我現在只會全力以赴，季後拭目以待好了。」

林柏特上任後隨即督師備戰作客狼隊，其間遇上熟識的面孔時便展露笑容，並透露為能再與美臣蒙特共事而感興奮，「我倆一直相處很好，還有列斯占士、譚美阿巴謙（已轉會羅馬）和湯姆利（已轉會AC米蘭），看到他們都有良好發展令我很開心」。蒙特自樸達上任後不受重用，上次上陣已在2月尾，並盛傳明夏約滿的他季尾便會離隊。

另據英國《每日郵報》報道，「林伯」回歸後，門將艾度亞文迪、左閘芝維爾、翼鋒薛耶治、基斯甸普列錫及前鋒奧巴美揚有望獲重用，但祖奧菲歷斯、高列巴尼、古古列拿及龍門阿列沙巴拿加則恐受冷落。

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