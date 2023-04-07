法甲︱PSG季票宣傳片釀公關災難　麥巴比不滿變「基利安聖日耳門」 (19:23)

除了球會組軍及球員合約爭議，麥巴比也帶出肖像權質疑。他在個人社交平台指出PSG未曾知會訪問內容的用途，「我不認為這條片可以播出，事件顯出我爭取肖像權自主的原因」。PSG班主艾卡拉法據報也不滿意球會市場部推出這條影片，曾致電安撫麥巴比。至於PSG會方將影片下架後未作回應。

PSG上月在歐聯16強出局，在法甲亦錄得連敗，榜首優勢縮至6分。他們後日凌晨作客尼斯，賽前有中場馬高華拉堤及翼衛貝拿特缺操，但艾卡拉法有觀操，並與主帥加迪亞交談，顯示後者帥位仍穩。尼斯自PSG前球員迪加特接手後，近3個月各項賽事14場不敗。

另外，圖盧茲今晨於法國盃作客2：1險勝乙組的FC安納西，打入決賽，本月29日將與上屆冠軍南特爭標。

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