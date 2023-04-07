乒乓︱狂迷偷房卡入侵酒店房　樊振東報警　未隨隊備戰冠軍賽 (17:29)

樊振東在聲明中確認網上流傳的報案證明，指出有狂迷在他昨日上午在中國乒協開會時，在酒店前台拿到房卡，再多次進出房間，但未提及有財物損失，或是該名女子在房間做過什麼事。事件引起人身安全爭議，樊振東也表明短期內暫停任何形式的球迷接觸，「請理智球迷支持球迷會，切勿沾染飯圈習氣」。

中國乒乓球圈近期亦爆出前奧運冠軍張繼科欠債，兼泄露前女友私密片借貸的醜聞，導致他被多個品牌贊助商割蓆。然而，風波無礙名宿劉國梁昨連任中國乒協主席。

另一方面，後日展開的WTT新鄉冠軍賽抽籤出爐，樊振東在男單8強料鬥17歲國乒新星林詩棟。港隊代表黃鎮廷首圈需硬碰新任世界二哥王楚欽；女將杜凱琹首戰更要挑戰世界一姐孫穎莎。

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