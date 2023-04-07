港超︱流浪挫晉峰入菁英盃4強 日援神田夢實再建功 李輝立透露將跟對方續約 (17:38)

流浪在B組「雙殺」傑志後，賽前以7戰14分排第3，由於該組前兩名的東方與傑志在下周一對碰，流浪在斧山道運動場只要擊敗晉峰，將鎖定前兩名席位出線4強，甫開賽不久即展示爭勝決心，8分鐘由前鋒祖連奴先開紀錄，10分鐘後流浪兩名新兵一次合作，伊巴謙傳予禁區內無人看管的日援神田夢實門前輕鬆破網，在18分鐘領先2：0，後者1月初加盟後上陣12場入9球，加上完半場前晉峰隊長曾仲楠解圍「撻Q」擺烏龍，流浪半場已領先3球。

換邊後初段雙方各入一球，流浪由韓籍後衛金旻奎在54分鐘擴大比數，晉峰於2分鐘後由費利浦薩射入12碼「破蛋」，這名巴西籍翼鋒於完場前10分鐘再下一城梅開二度，惟流浪仍勝4：2完場。流浪賽後8戰17分升上B組榜首，在少1分及2分的東方和傑志於下周一「鷸蚌相爭」，流浪肯定成為小組次名出線，在本月18或19日的4強將鬥A組的冠忠南區或理文。晉峰在B組8戰2分排包尾。

流浪今季在3項盃賽均打入4強，除了在高級組銀牌已4強止步，現於菁英盃及足總盃均可爭入決賽。今屆菁英盃4強球隊有3萬元獎金，流浪總監李輝立（Philip）賽後稱將會分發予球員，以及再作獎勵，並透露班主莫耀強開出80萬元獎金爭足總盃，「同老闆開會傾過，球隊今季成績已超乎理想，3個盃賽都入4強，港超聯賽正排第4，希望可以保持」。

Philip在季中曾狠批多名新外援表現不力，他承認之後更換多名亞援是「明智決定」，「季初新加盟的多名新外援對我們打擊幾大，都係幫唔到球隊，見到日、韓球員在世界盃踢得幾好，就試下近近地用亞援，結果有效果出來，可能好彩搵得岩，這個決定是無錯」。他稱滿意兩名新援神田夢實及伊巴謙的表現，透露會跟對方續簽一季，但強調他們若有海外球隊開出更好待遇招手也不會強留。他又確認，祖連奴預計7月完成入籍，下季成為本地球員及可獲港足徵召。

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