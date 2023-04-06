港足｜足總展開VAR培訓  下季港超推行 港足6月友賽兩鬥東南亞 (21:05)

香港足總本周起租用沙田麗豪酒店一個宴會廳一個月，擺放相關設備安排本地球證接受VAR培訓工作，並邀請國際足協的VAR項目經理來港指導。足總此前目標在今季季尾盃賽決賽試行VAR，不過足總裁判總監張炎有證實，肯定未能趕及在今季港超下月完季前，以及6月國際賽推行，已通知國際足協在下季才正式使用VAR，首仗最大機會是下季港超揭幕戰。

他解釋，目前港超推行VAR進度約70%，已編排球證訓練及完成招標決定儀器供應商，只差部分器材到達，以及需時一個半月目標培訓及實習15名VAR球證及15名VAR助理球證，最快5月底至6月先舉辦一些大專等青年球賽做「Offline」測試。現時只有兩名香港球證持有VAR執法牌照，分別為廖國文及羅碧芝。

今季港超不乏爭議判決，或影響爭標形勢而廣受球迷熱論，張炎有稱「這是足球比賽一部分」，「VAR就是想改善這些情况，有這系統後，有些爭議或電光火石判決時，有多一個機會給球證睇返，從而做出最合適判決」。

足總原定計劃在啟德體育園擺放VAR房，體育園未落成前，需臨時搭建VAR房，將軍澳足球訓練中心（FTC）原是選址之一，但張炎有透露由於FTC地段屬環保署持有，長時間擺放臨時建築或牽涉一些問題，因此現傾向尋覓一處約500呎的商廈單位做臨時VAR房，「最重要是有網絡和可放儀器便能成事」。

至於港足6月國際賽亦有眉目，足總行政總裁譚秋朗今日透露，港足將於6月15日及19日踢兩場友賽，對手均為東南亞國家隊，先作客後主場，主場在香港大球場舉行，並確定原定今年6月約滿的主教練安達臣，經董事會通過將獲續約兩年至2025年。此前傳過友賽對手包括越南及泰國。另外，足總宣布長年任職足總的總幹事袁文川明日提早退休，譚秋朗確認暫時不會招聘該職位。

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