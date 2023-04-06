西班牙盃｜賓施馬「戴帽」　皇馬反勝巴塞闖決賽　沙維：若奪西超盃及西甲已是好球季 (20:54)

巴塞首回合作客勝出1：0，但此戰續有翼鋒奧士文尼迪比利、中場法蘭基迪莊、柏迪及守將安達斯基斯坦臣因傷缺陣，皇馬亦有後衛魯迪格和費蘭特文迪避戰，惟兩軍分別有中場莫迪歷及布斯基斯蓄銳復出。巴塞初段曾有翼鋒拉芬夏比洛尼近門叩關不入，箭頭羅拔利雲度夫斯基則在完半場前妙射被皇馬門將泰拔高圖爾斯拍出，旋即被皇馬打反擊，終被翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞打開紀錄。

下半場接戰至50分鐘，皇馬前鋒賓施馬在接應莫迪歷橫傳第一時間射成2：0。58分鐘，巴塞中場基斯爾禁區內踢跌雲尼斯奧斯被判12碼，由賓施馬操刀得手，他更在80分鐘埋齋，帶領球隊向巴塞派4蛋，總比數以4：1大捷，第21次在西班牙盃坐亞望冠。皇馬主帥安察洛堤說：「若非表現完美，便不可能有這賽果，但須承認首個入球改變了戰局。」他又強調皇馬此仗勝在洛迪高高斯、費達歷高華維迪及卡馬雲加的體能外，也贏在莫迪歷、卻奧斯和雲尼斯奧斯的經驗。賓施馬成為1963年的普斯卡斯後，首個在西班牙國家打吡戰獨取3球的皇馬球員，賽後獲已掛靴的前隊友奧斯爾稱讚是「皇帝」和「是我們這一代最佳9號球員」。

沙維則說：「恭喜皇馬，對皇馬仁慈等於對自己殘忍。巴塞受傷了，我肯定不能入睡，但當明天到來，便只會想着下個西甲對手基羅納。我們尚有11場決賽，若連奪西超盃和聯賽冠軍，已是一個好球季。」總計巴塞今季在3項賽事與皇馬交手5次，取得3勝2負的上風成績。另外，此役比賽至10分鐘時，魯營球場內以千計球迷高呼美斯的名字，以示支持這名今夏約滿巴黎聖日耳門的球星回巢。

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