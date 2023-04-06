英超｜曼聯紐卡素均捷續同分　拉舒福特單季入28球　平後費格遜時代最多 (18:50)

拉舒福特在27分鐘接應中場沙比薩頭槌二傳門前破網，助曼聯在奧脫福球場以1球挫賓福特，在英超重返勝軌及主場連續23場不敗。福仔在世界盃後已入11球，除打破2月中後的3場聯賽入球荒，今季各項賽事已入28球，包括15個英超入球，當中10球奠勝。名帥費格遜於2013年退休後，只有3名紅魔球員單季能入28球，其餘二人為2016/17年的伊巴謙莫域，以及2020/21年的般奴費南迪斯，故福仔再入一球，就會成為後費格遜時代的曼聯單季入球王。

福仔賽後表示，期望球隊盡快回復數周前佳態，保持前四位置，「我們不可能每周都有最佳發揮，但要保持水準，踢得更有耐性」。領隊坦夏格盼福仔能保持勇態到完季。不過剛續約及第250次為紅魔上陣的左閘勞基梳爾，此戰於37分鐘因傷離場，周六主場對愛華頓上陣成疑。

另邊廂，紐卡素憑哥林威爾遜及祖連頓各梅開二度，作客以5：1大勝韋斯咸，賽後與曼聯同樣28戰53分排第3、4位，領先熱刺3分兼少踢一場。韋斯咸28戰27分排第15，主帥莫耶斯執教生涯第二次在英超主場失5球，他賽後承認帥位不穩，「我很享受在韋斯咸的日子，如果球會作出決定要我離開，我也會接受」。他已與諾定咸森林的谷巴一起成下個被炒領隊大熱門。

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