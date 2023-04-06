桌球世界賽｜吳安儀職業生涯首「破百」　外圍首圈賽8：10僅負賀治出局 (19:45)

吳安儀在19局10勝制的外圍賽首圈表現出色，完成第一節僅落後賀治4：5，而她第3局打出職業生涯首棒「破百」，成2002年嘉莉菲莎及日前的泰籍新星勒查露後，第3名女將於世界賽達此成就，其115度更是當中最高度數。

休息過後，吳安儀在第10局打出一棒84度，一度反超局數6：5，惟賀治隨後「起重break」打出98和56度連贏4局。背水一戰的吳安儀先後打出一棒54和64度，力追至8：9，但賀治最終以120：0再下一城，將港將淘汰。

吳安儀2021年3月首次獲世界桌球總會頒發「外卡」，出戰21至23年兩個賽季男子職業巡迴賽。她與香港一哥傅家俊一樣，想要繼續出戰職業巡迴賽，就須再獲頒「外卡」，或透過Q School角逐資格。

另外，7屆世界冠軍亨特利在外圍賽首圈，以4：10不敵其前妻的外甥占士卡希爾；前世界冠軍杜靴迪則於另一場以10：5擊敗英籍女將伊雲絲。

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