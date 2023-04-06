英超︱林柏特將二度執教車路士 任看守領隊至季尾 (16:42)

《The Athletic》記者大衛奧斯甸率先披露，車路士已跟林柏特達成協議，這名44歲英格蘭兼車路士名宿將再次重返舊會，出任看守領隊至完季，並帶同其固有教練團成員「上車」，包括英軍名宿艾殊利高爾、祖愛華士及基斯鍾斯，最快今日正式「官宣」，並隨即帶隊督操備戰周六晚英超作客狼隊。

轉會新聞記者羅曼奴及多間英國傳媒其後亦證實消息。報道稱林柏特只會短暫領軍兩個月，車路士高層會趁完季前這段時間，將同時招聘下季接手的新主帥，不想匆忙決定領隊長期人選，除了繼續約見兩大熱門人選拿高斯文及安歷基，據最新報道，會方亦在探討上月底離任熱刺的干地，再次執掌「藍戰士」的可能性。

44歲的林柏特是車路士傳奇中場，球員時代贏盡錦標，在2019年7月至2021年1月執教藍戰士，首季取得英超第4名，但在2020/21年翌季戰績欠佳而季中被辭退，首次「教車」生涯僅18個月，其後接手的杜曹贏得歐聯；去年1月林柏特改為愛華頓執教，上季僅護級成功，今季成績更跌至降班邊緣，結果在今年初被解僱。

車路士前日主場悶和利物浦一仗，助教般奴沙托首次暫代領軍，林柏特亦成賽事座上客，當時已傳言他有機會回巢執教。據報今次任命是車路士其中一名班主艾格巴利決定，不過林柏特上次在車路士與門將阿列沙巴拿加等部分球員關係欠佳，加上他共執教95場英超為37勝19和39負，勝率只得38.95%，因此今次回巢受到部分「車迷」質疑，能否帶領球隊走出水深火熱。車路士目前在英超29戰39分排第11位，離第4的曼聯相差多達14分兼多踢一場。

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