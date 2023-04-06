世青劍擊｜黃純一贏女花隊史首面銅牌　來季續戰少年組劍指冠軍 (17:10)

上月在亞青少年組賽事贏得雙銀的黃純一，昨於世青少年組一路過關斬將，先後擊敗格魯吉亞、新加坡、烏克蘭、匈牙利及加拿大隊的劍手，勇闖4強。她在4強面對英國隊的Amelie Tsang時大部分時間處於下風，次局力追至14：14，惟決勝局「決一劍」飲恨，無緣決賽。至於Amelie Tsang晉級後，則以15：11擊敗意籍對手Greta Collini稱后。

黃純一這面銅牌，是香港女子花劍隊在世青史上最佳成績，她賽後透露自己在亞青之後狀態平平，沒有預計自己能在世青贏得獎牌，故此獎牌是對自己的肯定。她亦把佳績歸功港隊教練和隊友，「多謝所有教練，不斷幫我及支持我，隊友亦一直鼓勵我、教我怎樣去打，令我鎮定得多」。

這名16歲港將來年仍合資格出戰少年組賽事，她表示將保持自信，繼續勇敢追夢，「我在這一年要養精蓄銳，好好練習，希望有一日可以踏上頒獎台最高一級」。

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