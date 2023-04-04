英超︱傳車路士下周歐聯對皇馬前覓新帥　拿高斯文安歷基成熱門人選 (21:32)

《泰晤士報》報道，車路士目標在未來一周覓得新帥，由班主保亞利面試，以趕及領軍出戰歐聯8強對皇馬，以及避免今夏跟同樣帥位懸空的熱刺等列強爭名帥。據報候選名單有4至5人，首選為拿高斯文，其次為熱衷到英超執教的安歷基、曾執教熱刺的普捷天奴和士砵亭教頭魯賓艾摩廉，並已聯繫拿高斯文及安歷基。不過，拿高斯文上月底被炒後，原來仍跟拜仁有約在身，若要招手就要與拜仁談判，有報道稱保亞利質疑這名35歲少帥，是否有足夠經驗帶領球隊走出低谷。

去年底世界盃後離任的安歷基，多個傳媒稱他已準備好再次執教，並優先考慮英超球會，有西班牙傳媒更稱這名52歲巴塞隆拿前帥已跟「藍戰士」達成加盟的口頭協議。車路士明晨英超主場大戰利物浦，由助教般奴沙托首次暫代領軍。

至於樸達結束不足7個月的車路士生涯，因簽約長達5年關係，據報原本合約賠償金高達5000萬鎊（約4.85億港元），但英國《每日郵報》稱，樸達今次與藍戰士達成共識，令球會僅需支付1300萬鎊（約1.26億港元）的「分手費」，但車路士今季兩度易帥總開支已超過5000萬鎊。同樣剛辭退主帥的李斯特城，據報有意邀請樸達接掌，但《太陽報》稱這名英籍教頭希望至少休息到今夏，而有豐富英超執教經驗、賦閒逾一年的賓尼迪斯，則成「藍狐」新帥熱門人選。

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