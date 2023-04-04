德國盃｜拜仁迎弗賴堡爭入4強　杜曹信文尼屬頂級球員　預言將重拾佳態 (20:40)

拜仁慕尼黑vs.弗賴堡 有線601/661台 周三凌晨02：45直播

文尼去夏從利物浦轉投拜仁後，29場賽事僅入11球，表現不似預期，在前帥拿高斯文麾下失去正選。據悉不滿踢得少的文尼，在上月歐聯16強次回合以2：0擊敗巴黎聖日耳門後，曾與拿高斯文在更衣塞對罵，後者在3月最後一場比賽在德甲作客以1：2負利華古遜更遭「炒魷」。

曾執教車路士的杜曹，開腔力撐文尼能力毋庸置疑，「我在英超時已知道他的能力，他每季可為利物浦射入20、30球，絕對是頂級的球員。」杜曹續指出，這名30歲翼鋒需時適應新球隊，「即使在他的年紀，轉到一個新環境都需時適應，只要保持信心和耐性，他就能夠重拾狀態，而且通常取得入球就可增加多些信心」。文尼日前在德甲後備上陣21分鐘雖無入球，卻助拜仁在主場以4：2打敗宿敵多蒙特，並以兩分反壓對方，重登榜首。

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